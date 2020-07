Het neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig door Iran afgelopen januari, kwam door een verkeerd afgestelde radar en een menselijke inschattingsfout, zeggen autoriteiten zondag. Teheran noemde de gebeurtenis al eerder een "rampzalige fout".

Bij de crash kwamen alle 176 passagiers en crewleden van de Boeing 737 van Ukraine International Airlines om. Het toestel werd vlak na het opstijgen uit Teheran per ongeluk neergeschoten door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG). Dat gebeurde enkele uren na een vergeldingsactie tegen Amerikaanse strijdkrachten door Iran.

Het ongeluk is veroorzaakt door een menselijke fout tijdens het afstellen van het radarsysteem, zegt Iran nu. Hierdoor kon het luchtafweersysteem het traject van de doelwitten niet langer goed volgen, aldus de Iraanse luchtvaartautoriteit CAO volgens persbureau AFP.

Door de radarfout kreeg de bemanning van het luchtafweergeschut de verkeerde informatie door over het traject van het toestel. Ondanks deze informatie had het duidelijk moeten zijn dat er sprake was van een lijnvlucht, maar de bemanning maakte een identificatiefout, schrijft het CAO in een rapport.

Zwarte dozen gaan naar Frankrijk

Iran gaf onlangs aan de zwarte dozen op 20 juli te overhandigen aan Frankrijk, voor analyse door de Franse luchtvaartautoriteit BEA. De flightrecorders werden al onderzocht in Iran, door een team van deskundigen uit Oekraïne en Canada. In het vliegtuig zaten voornamelijk Iraanse en Canadese staatsburgers.

Enkele uren voor de crash had Iran raketten afgeschoten op Amerikaanse strijdkrachten in de Verenigde Staten. De actie was een vergelding voor de liquidatie van de hooggeplaatste generaal Qassem Soleimani door de VS.

Over de crash op 8 januari was dagenlang onduidelijkheid omdat Iran de ramp eerst weet een aan motorfout. Later gaf het land toe dat Iraanse luchtverdedigingstroepen het toestel per ongeluk hadden neergeschoten.

'Wou dat ik kon sterven'

Op 11 januari had een hooggeplaatste commandant van de IRG al de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het neerschieten van de Boeing. "Ik wou dat ik gestorven was en het ongeluk niet had hoeven meemaken", zei Amirali Hajizadeh op de staatstelevisie.

De commandant zei dat zijn troepen die nacht op het hoogste niveau van alertheid "klaarstonden voor een oorlog". Hij zei dat de bemanning slechts 10 seconden de tijd had om de juiste keuze te maken.