Politici en critici van de Amerikaanse president Donald Trump hebben verbaasd en boos gereageerd op zijn besluit om de straf van zijn voormalig adviseur Roger Stone kwijt te schelden.

Democraten stonden dit weekend direct vooraan om het besluit van de president af te wijzen. Vanuit het Republikeinse kamp blijft het vooralsnog stil, met uitzonder van senator Mitt Romney.

Romney, de enige Republikein die voor afzetting van Trump stemde bij het afzettingsproces van de president, reageerde in harde woorden op de actie van de president: "Ongekende, historische corruptie: een Amerikaanse president verzacht de straf van een persoon die is veroordeeld voor liegen tegen een jury, om diezelfde president te beschermen."

Stone zou dinsdag beginnen aan een gevangenisstraf van veertig maanden voor het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek, het afleggen van valse verklaringen en het beïnvloeden van getuigen.

De straf van de 67-jarige Stone werd vrijdag door de Amerikaanse president echter kwijtgescholden. De hoge leeftijd van Stone en het risico op besmetting met het coronavirus in de gevangenis werden als redenen opgevoerd.

'Stone blijft veroordeelde misdadiger'

Speciaal aanklager Mueller, die het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen leidde, heeft zijn onderzoek, waardoor Stone mede is veroordeeld, verdedigd. Mueller schrijft in een opiniestuk in The Washington Post dat Stone "geen oneerlijk proces heeft gehad" en "een veroordeelde misdadiger blijft".

"Stone is veroordeeld omdat hij de wet heeft overtreden", aldus de voormalig FBI-directeur die twee jaar lang het Ruslandonderzoek uitvoerde.

Democraten: Trump ondermijnt wet

Democraten stellen dat Trump de wet ondermijnt door zich te bemoeien met de gerechtelijke vervolging van zijn vertrouwelingen. Ze noemen naast Stone, ook als voorbeeld zijn voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn en campagnemanager Paul Manafort.

Een federale rechter besliste vorige maand dat het onderzoek naar Flynn moest stoppen. Manafort werd in maart vrijgelaten uit de gevangenis na nauwelijks een jaar vast te hebben gezeten voor zijn rol in het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. De campagnemanager, die onder meer werd veroordeeld voor meineed, mag de rest van zijn straf thuis uitzitten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zegt dat het Congres stappen moet ondernemen om deze acties in de toekomst te voorkomen. Ze vindt dat er een wet moet komen waarin is vastgesteld dat een president geen pardon kan verlenen aan personen die zijn veroordeeld voor strafbare feiten die gepleegd zijn om de president te beschermen.

Trump heeft lange vriendschap met Stone

Trump verleende Stone, met wie hij een langdurige vriendschap onderhoudt, overigens geen gratie. De voormalig adviseur hoeft niet de gevangenis in, maar zijn strafrechtelijke veroordeling blijft wel bestaan.

De Amerikaanse officier van justitie eiste begin dit jaar tot negen jaar cel tegen Stone. Trump klaagde dat deze strafeis te hoog was en noemde de eis een "gerechtelijke blunder". Kort daarna trokken vier openbaar aanklagers zich terug uit de zaak vanwege inmenging vanuit het ministerie van Justitie.