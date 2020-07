Duizenden mensen zijn naar schatting zaterdagavond de straat opgegaan in Tel Aviv om te demonstreren tegen het coronabeleid van de regering. Een tweede opleving in het aantal besmettingen in het land, heeft ertoe geleid dat een deel van de eerder versoepelde coronamaatregelen weer zijn ingevoerd.

Demonstranten zijn boos over het in hun ogen ineffectieve handelen door de regering tijdens de coronacrisis. Hierdoor is de economische schade in het land groter dan het hoefde te zijn, stellen de demonstranten.

Een officieel aantal demonstranten is niet bekendgemaakt, maar Israëlische media spreken van enkele duizenden mensen. Om te voldoen aan de huidige coronaregels werd het aantal mensen dat werd toegelaten op het Rabinplein in Tel Aviv beperkt. Veel demonstranten droegen gezichtsbescherming.

De werkloosheid in Israël is sinds de eerste lockdown in maart gestegen met 21 procent. Het verstrekken van de door de regering toegezegde (financiële) steun is tot frustratie van de Israëliërs pas mondjesmaat op gang gekomen.

Versoepeling maatregelen net begonnen

Het land begon de laatste weken met het versoepelen van de coronamaatregelen, maar zag zich na een piek afgelopen week genoodzaakt om deze versoepelingen terug te draaien. Premier Benjamin Netanyahu besloot dat onder meer clubs, bars en sportscholen weer dicht moesten.

Om de demonstranten tegemoet te komen heeft Netanyahu toegezegd met een nieuw steunplan te komen om de economie te ondersteunen.