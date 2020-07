De Bulgaarse politie heeft achttien mensen aangehouden bij grote anticorruptiedemonstraties in hoofdstad Sofia. Het kwam dit weekend tot rellen tussen voor- en tegenstanders van de Bulgaarse regering.

Duizenden mensen gingen zaterdag voor de tweede dag op rij de straat op om te demonstreren tegen de regering.

Volgens de demonstranten houden de autoriteiten doelbewust onderzoeken naar corruptie door regeringsfunctionarissen tegen.

De Bulgaarse president en de regering liggen al langere tijd met elkaar overhoop. President Rumen Radev eiste zaterdag het aftreden van premier Boyko Borissov en zijn centrumrechtse kabinet. "De corruptie en het weigeren iets te doen aan die corruptie is waar de mensen boos over zijn", aldus Radev in een nationale toespraak.

Borissov beschuldigde op zijn beurt de president ervan de demonstraties te gebruiken om een politiek conflict aan te wakkeren. Eerder deze week deed het Bulgaarse Openbaar Ministerie invallen in het kantoor van Radev op verdenking van corruptie.

Bulgarije kent de hoogste corruptie binnen de Europese Unie. Ondanks beloftes heeft het Oost-Europese land sinds de toetreding tot de EU nog geen ambtenaren vervolgd voor corruptie.