Bij een crash met twee zweefvliegtuigen zijn zaterdagmiddag de twee Nederlandse piloten om het leven gekomen. De vliegtuigen kwamen neer nabij Dülmen in het Duitse Münsterland, net over de grens.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Mogelijk raakten de twee vliegtuigen met elkaar in botsing in de lucht of konden ze niet op tijd uitwijken voor de hoge boomtoppen.

Reddingswerkers vonden zaterdag de twee slachtoffers in een bosgebied tussen Dülmen en Lüdinghausen, meldt WDR. Het bos ligt vlak bij vliegveld Borkenberge.

Later op zaterdag liet de politie weten dat het ging om twee Nederlandse mannen. Een van de slachtoffers is een 29-jarige man uit Harderwijk, die lid was van Aero Club Salland.

De twee vliegtuigen kwamen neer op enkele honderden meters van elkaar. Naar een van de lichamen moest met speurhonden worden gezocht.

De Duitse luchtvaartautoriteit onderzoekt de crash.