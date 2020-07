Genezingstherapie voor lhbti's is in Mexico-Stad voortaan verboden. Het stadsbestuur heeft besloten dat iedereen die een homo, lesbienne, biseksueel of transgender met therapie wil 'bekeren' voortaan een celstraf van vijf jaar tegemoet kan zien.

Het bestuur van de grootste stad van Latijns-Amerika stelt dat de nieuwe wetgeving bijdraagt aan de acceptatie van jonge lhbti's in Mexico.

Therapeuten claimen tijdens dit soort genezingstrajecten homoseksualiteit af te kunnen leren. Artsen wereldwijd hebben de therapieën veroordeeld, omdat tijdens deze trajecten psychische en fysieke dwang gebruikt. Soms moeten homo's en lesbiennes zelfs elektroshocktherapie ondergaan.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat lhbti's middels deze methodes hetero zouden kunnen worden.

VN heeft opgeroepen tot verbieden van deze therapieën

De Verenigde Naties riepen woensdag op om wereldwijd dit soort therapieën af te schaffen. Er is momenteel maar een handvol landen in de wereld waar het wettelijk is verboden om dit soort praktijken te bezigen. Duitsland, Canada, Brazilië, Ecuador en Malta behoren tot deze selecte groep.

Uit recent onderzoek van de VN blijkt dat 98 procent van alle lhbti's die dit soort therapieën hebben ondergaan psychologisch ernstige schade hebben opgelopen, depressief zijn geworden of zelfs zelfmoordneigingen hebben gekregen.

Nederlands parlement wil verbod, maar dat is er nog niet

Facebook en Instagram reageerden vrijdag met een verbod op alle berichten waarin deze therapieën worden aangeraden of bewierookt.

In Nederland riep de Tweede Kamer het kabinet vorig jaar op een soortgelijke wet aan te nemen. De christelijke partijen, de PVV en Forum voor Democratie stemden toen tegen dit voorstel. In Nederland zijn nog vijftien organisaties die dit soort omstreden therapieën aanbieden.