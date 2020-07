De Portugese politie heeft in putten in de Algarve gezocht naar het lichaam van de vermiste Britse peuter Madeleine McCann. De zoektocht vond volgens Portugese media onder meer plaats in Vila do Bispo, op zo'n twintig minuten rijden van Praia da Luz, waar het meisje in 2007 verdween.

De Duitse verdachte Christian Brückner (43) zou zich in 2007 hebben bevonden op of in de buurt van de locaties waar de putten liggen. Een van de plekken zou een verlaten boerderij zijn.

De Portugese televisiezender RTP meldt dat Portugese rechercheurs "fundamenteel bewijs" hebben gevonden dat Brückner linkt aan de verdwijning van de Britse peuter. Hij wordt ook in verband gebracht met andere vermissingszaken in de Algarve.

Een maand eerder werd al op verzoek van de Duitse autoriteiten gezocht op andere plekken waar het lichaam van McCann mogelijk zou liggen.

Brückner is hoofdverdachte in zaak

De 43-jarige Brückner werd begin juni door de Duitse autoriteiten als hoofdverdachte aangemerkt. De Duitser verbleef twaalf jaar in de Portugese regio Algarve en had een huis aan de rand van het vakantieresort in Praia da Luz waar 'Maddie' in 2007 spoorloos verdween.

De man zit op dit moment al vast voor andere misdrijven.

De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de Britse peuter niet meer in leven is. Scotland Yard gaat echter nog steeds uit van een verdwijningszaak.

De Portugese politie heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van RTP.