Automobilisten moeten zaterdag op de Franse wegen rekening houden met flink wat vertraging. Op het hoogtepunt stond er door de vele vakantiegangers 995 kilometer file, meldt de ANWB.

Veel mensen zijn zaterdag met de auto onderweg naar het zuiden en het westen van Frankrijk. De drukte ontstond volgens de ANWB om 9.00 uur en piekte vervolgens om 12.00 uur.

Op de A7 naar de Middellandse Zee vonden twee ongelukken plaats, waardoor de vertraging tussen Vienne en Avignon zelfs tot twee uur opliep.

Het is erg druk op de wegen omdat in bepaalde gebieden van Frankrijk de zomervakantie van start is gegaan. Daarnaast hebben veel Fransen een lang weekend vanwege Quatorze Juillet. Rond deze nationale feestdag gaan elk jaar veel Fransen op vakantie.

Het was zaterdagmiddag niet alleen druk op de wegen in Frankrijk. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland moest het verkeer rekening houden met anderhalf uur oponthoud. Ook automobilisten vanuit Oostenrijk die door de Karawankentunnel naar Slovenië wilden, kregen te maken met anderhalf uur vertraging.