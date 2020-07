De politie in de Belgische badplaats Knokke heeft de handen al vier nachten vol aan Nederlandse jongeren die overlast veroorzaken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden weer twee minderjarige Nederlanders opgepakt, melden Belgische media.

De tieners zaten een paar uur vast en kunnen in elk geval een boete tegemoet zien. Mogelijk moeten zij ook nog een aantal uur gemeenschapsdienst doen.

Grote incidenten bleven in de nacht van vrijdag op zaterdag uit, meldde korpschef Steve Desmet tegen het Nieuwsblad.

Het is al vier nachten onrustig in het centrum van de Belgische plaats, vooral door de aanwezigheid van Nederlandse jongeren. De problemen doen zich vooral voor als de cafés om 1.00 uur sluiten.

Dinsdagavond misdroegen honderden Nederlanders zich

In de nacht van dinsdag op woensdag bleven honderden vooral Nederlandse kroeggangers urenlang op straat rondhangen. Het gaat om jongeren uit Noord-Holland, aldus de politie.

Agenten zagen zich dinsdagavond genoodzaakt de straten schoon te vegen. Sindsdien zijn tientallen agenten zeer zichtbaar op straat, om dit soort excessen te voorkomen. Na 1.00 uur vormen de agenten een cordon waarmee de vaak aangeschoten jongeren rustig uit het uitgaansgebied worden geleid.

Burgemeester: Hard ingrijpen tegen amokmakers

Grote vechtpartijen bleven de afgelopen nachten uit. De politie spreekt de hoop uit dat deze trend zich voortzet dit weekend. Burgemeester Leopold Lippens heeft toegezegd hard op te blijven treden tegen amokmakers.

De politie is nog wel op zoek naar een jongeman die dinsdagavond een agent tegen het hoofd schopte. Het is niet duidelijk of het om een Nederlander gaat.