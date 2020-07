De autoriteiten in Ethiopië hebben vrijdag twee verdachten gearresteerd van de moord op een populaire Ethiopische zanger. De dood van de zanger Haacaaluu Hundeessaa leidde vorige week tot politieke frustraties onder de Ethiopiërs, waardoor grote onrust ontstond in de regio Oromiya.

Er kwamen zeker 166 mensen om het leven bij de rellen. Ook werden meer dan duizend aanhoudingen verricht door de politie.

De mannen die zijn gearresteerd zouden de schutter en een medeplichtige zijn. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. Volgens de procureur-generaal handelde de dader naar opdracht van een antiregeringsgroep. De verdachten zijn nog niet officieel aangeklaagd.

Hundeessa werd eind vorige maand doodgeschoten in een volgens de politie gerichte aanval. Zijn muziek was erg belangrijk voor Ethiopiërs: nummers van de zanger fungeerden als strijdliederen tijdens de grote demonstraties in het land, die in 2018 leidden tot het aftreden van premier Hailemariam Desalegn.

Hundeessaa was lid van de Oromo, de grootste etnische groep van Ethiopië. De Oromo voelen zich al lange tijd buitengesloten van de politieke macht in het land.

De onrust van vorige week was de dodelijkste onrust sinds het aantreden van de nieuwe premier Abiy Ahmed. Onder zijn leiderschap geldt meer vrijheid voor Ethiopiërs, maar tegelijkertijd is er een toename in etnisch geweld.