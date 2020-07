Roger Stone, de voormalig adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, hoeft toch niet de gevangenis is. Trump heeft zijn straf kwijtgescholden. Dat heeft het Witte Huis in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt.

"Stone is een slachtoffer van de Rusland-'hoax' die door de media en linkse politici in stand wordt gehouden in een poging de president te ondermijnen", staat in een verklaring van het Witte Huis. "Roger Stone heeft al ontzettend geleden. Hij werd erg oneerlijk behandeld, net als vele anderen in deze zaak. Roger Stone is nu een vrij man".

Verder meent het Witte Huis dat Stone's gezondheid door de coronapandemie te veel risico loopt als hij nu de gevangenis in zou moeten. Eerder op vrijdag (lokale tijd) werd Stone's verzoek om zijn celstraf vanwege de pandemie uit te stellen door het Amerikaanse hof van beroep nog afgewezen.

Trump heeft Stone geen gratie verleend. Zijn strafrechtelijke veroordeling blijft hierdoor wel staan, maar hij hoeft geen celstraf uit te zitten.

Stone, met wie Trump een langdurige vriendschap onderhoudt, zou eigenlijk dinsdag beginnen aan zijn straf. Hij werd in februari veroordeeld tot veertig maanden cel. Stone werd schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek en het afleggen van valse verklaringen.

Stone werd in februari veroordeeld

Hij kreeg achttien maanden cel opgelegd voor het beïnvloeden van getuigen. Het afleggen van valse verklaringen leverde hem nog eens een jaar celstraf op. De overige maanden werden geëist omdat Stone "het Ruslandonderzoek belemmerde".

De Amerikaanse officier van justitie eiste begin dit jaar zeven tot negen jaar cel tegen Stone. Trump klaagde dat deze strafeis te hoog was en noemde die een "gerechtelijke blunder". Kort daarna trokken vier openbaar aanklagers zich terug uit de zaak vanwege inmenging vanuit het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een van de aanklagers nam zelfs ontslag. Ook liet het ministerie weten een kortere gevangenisstraf tegen Stone te zullen eisen.

Het Ruslandonderzoek werd in maart 2019 afgerond door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij onderzocht de rol van de Russische regering bij de presidentsverkiezingen van 2016. De speciaal aanklager acht bewezen dat Rusland op "overweldigende en systematische wijze" invloed heeft gehad op de verkiezingen. Samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen werd niet bewezen.