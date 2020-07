Ghislaine Maxwell is vrijdag officieel aangeklaagd voor het lokken van meisjes voor Jeffrey Epstein. De multimiljonair werd tot zijn overlijden vervolgd voor het seksueel misbruiken van tientallen meisjes.

Volgens de aanklacht, die openbaar werd gemaakt in de federale rechtbank van Manhattan, verleidde Maxwell de meisjes naar de plek waar de seksuele handelingen met Epstein plaatsvonden. De socialite wordt aangeklaagd voor in totaal zes strafbare feiten. Ze riskeert een celstraf van 35 jaar.

Maxwell werd vorige week donderdag al aangehouden door de Amerikaanse opsporingsdienst FBI voor betrokkenheid in de verkrachtingszaak. De Britse was een paar jaar de vriendin van Epstein. Tijdens de zitting ontkende ze alle aantijgingen en pleitte ze voor vrijspraak.

Maxwell was een van de handlangers van Epstein. Na de aanklacht tegen Epstein in 2016 verdween Maxwell van de voorgrond. Lang was niet duidelijk waar ze was.

Epstein pleegde na zijn aanhouding bijna een jaar geleden zelfmoord in zijn cel. Hoewel de multimiljonair niet meer vervolgd kon worden, zette de Amerikaanse dienst het onderzoek naar de misbruikzaken wel door.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113.