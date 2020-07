In Athene hebben donderdagavond zo'n tienduizend mensen gedemonstreerd na de goedkeuring van een nieuwe wet die demonstraties inperkt. Later op de avond botsten sommigen van hen met de politie.

Met de nieuwe wet kunnen lokale autoriteiten demonstraties makkelijker verbieden als ze volgens hen de openbare veiligheid in gevaar brengen. Ook kan mogelijke schade bij de protesten op de organisatoren verhaald worden.

Terugkerende demonstraties ontregelen het openbare leven en de commercie, zegt de regering van de conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis.

"De vrijheid die de een heeft om te demonstreren, is net zo belangrijk als de vrijheid van de ander om een ziekenhuis, zijn werk of zijn huis te bereiken", zegt Mitsotakis in het parlement, waar de wet door 187 van de 300 parlementariërs werd goedgekeurd.

Regelmatig zijn er protesten op straat in Griekenland, een land dat nog steeds herstellende is van de diepe sociaal-economische crisis die uitbrak in 2009. Na meerdere internationale financiële bail-outs ging Griekenland gebukt onder jaren van zware bezuinigingen.

"De wet is een brutale poging om ons belangrijkste, met bloederige strijd verdiende democratisch recht te vernietigen," zei vakbondsleider Dimitris Karagiannis vlak voor de stemming, verwijzend naar de jaren zestig en zeventig, toen militaire regimes van de junta Griekenland regeerden.

Tijdens het protest donderdagavond waren zo'n tienduizend mensen op de been. Later op de avond brak een kleine groep van het protest af en gooide met benzinebommen naar de politie, die terugschoot met traangas.