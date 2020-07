De wereldberoemde Hagia Sophia in de Turkse stad Istanboel mag heropend worden als moskee, zo heeft de hoogste rechtbank van het land vrijdag besloten. Het besluit om het bouwwerk als museum te bestempelen, is als onrechtmatig beoordeeld.

Het bouwwerk, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, fungeert sinds 1934 niet meer als moskee. In dat jaar werd het in gebruik genomen als museum.

De heropening van het bouwwerk als moskee zorgde voor internationale kritiek. Unesco heeft in een reactie laten weten dat het heropenen van het museum als moskee ervoor kan zorgen dat opnieuw bekeken wordt of de werelderfgoedtitel wel behouden kan worden. Ook de oecumenische patriarch Bartholomeus heeft zich in een preek uitgesproken over de plannen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag aan media laten weten dat de christelijke iconen bewaard zullen blijven en dat bezoekers niet gehinderd zullen worden door biddende moslims.

De Hagia Sophia staat in het centrum van het Europese deel van de stad en is te herkennen aan de enorme koepel en vier minaretten. Het is de meest bezochte toeristische trekpleister van het land.