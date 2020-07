De Franse autoriteiten hebben donderdag bekendgemaakt dat ze onderzoek gaan doen naar onthullingen dat lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap onethisch behandeld zijn. Dat schrijft The Guardian.

De lichamen, die waren gedoneerd aan een universitair instituut, waren onder meer aan het wegrotten en aangevreten door ratten, zo stelt de aanklager.

Het incident kwam afgelopen november aan het licht toen de Franse krant l'Express magazine' erover berichtte. Volgens de krant lagen de stoffelijke overschotten van duizenden mensen die ter beschikking waren gesteld aan de wetenschap in afschuwelijke omstandigheden in het Centrum voor Lichaamsdonaties van de Descartes Universiteit in Parijs.

De lichamen zouden naakt op elkaar gestapeld liggen. Er zouden losse lichaamsdelen zijn aangetroffen. Ook zou er onder meer een doorgesneden hoofd op de grond van het centrum hebben gelegen.

Sinds de opening van het centrum in 1953, werden er jaarlijks honderden lichamen gedoneerd.

Toen nu toe zijn er bijna tachtig klachten ingediend. De Franse regering heeft het centrum gesloten nadat de ontdekkingen aan het licht kwamen. In juni stelde een inspectie dat ze universiteit schuldig is aan "serieuze ethische schendingen".