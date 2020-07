Het lichaam van de vermiste burgemeester Park Won-soon (65) van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel is vrijdag (lokale tijd) gevonden, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van de politie. Het vermoeden is dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Park werd donderdagmiddag door zijn dochter als vermist opgegeven. Ze vertelde dat haar vaders telefoon uitstond en hij een bericht had achtergelaten dat leek op een testament.

Een zoekteam van de politie vond Parks lichaam even na middernacht op een van de beboste heuvels van Seoel, niet ver van zijn ambtswoning. Zijn exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

Honderden agenten waren de afgelopen uren op zoek naar de burgemeester. Ook werden honden en drones ingezet om het gebied uit te kammen waar voor het laatst een signaal van Parks telefoon was opgepikt.

Park verliet zijn kantoor donderdag rond 10.40 uur. Hij droeg op dat moment een zwarte hoed en een rugzak. Hij zou een vergadering die ochtend hebben afgezegd.

Park door assistente beschuldigd van seksueel misbruik

Naar verluidt hing Park een aanklacht wegens seksueel ongepast gedrag boven het hoofd. Volgens Yonhap stapte zijn voormalig assistente woensdag naar de politie om aangifte te doen tegen Park wegens "ongewenst fysiek contact" en het plegen van "ongepaste telefoontjes" naar haar.

Park was sinds 2011 burgemeester van Seoel. Hij had een belangrijke stem in de massademonstraties in 2017, waarbij honderdduizenden hoofdstedelingen de straat opgingen om het aftreden te eisen van de in opspraak geraakte president Park Geun-hye.

Als burgemeester van een stad met bijna 10 miljoen inwoners was Park een van de meest invloedrijke politici van het land. Hij speelde ook een prominente rol in de strijd tegen het coronavirus in Zuid-Korea.

Hij werd in zijn land gezien als een goede potentiële presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2022.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.