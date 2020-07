De Amerikaanse president Donald Trump moet een openbaar aanklager in New York inzage geven in zijn financiële boekhouding inclusief zijn belastingaangiftes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden krijgt vooralsnog geen inzicht in de cijfers. Dat heeft het Hooggerechtshof in de VS donderdag besloten.

Trump had het Hooggerechtshof in november gevraagd om de vrijgave tegen te houden nadat hij eerder die maand het hoger beroep verloor.

Openbaar aanklagers in New York willen de documenten graag inzien om erachter te komen of Trump zwijggeld heeft overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels. Ze willen weten of de president of een van zijn bedrijven de transactie heeft gedefinieerd als 'juridische kosten'.

Een zittende president kan zich niet onttrekken aan een strafrechtelijk onderzoek, zo oordeelden de rechters die met zeven tegen twee in het nadeel van de president stemden.

Trump moet voor in totaal acht jaar aan belastingaangiftes overhandigen, van zowel hemzelf als zijn bedrijven. Trump zou het zwijggeld, zo'n 130.000 dollar (net geen 120.000 euro), voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2016 aan Daniels hebben betaald.

Een valse belastingaangifte kan in de Amerikaanse staat New York tot een aanklacht van belastingontduiking of bankfraude leiden.

Huis van Afgevaardigden krijgt voorlopig geen inzicht

Het Huis van Afgevaardigden krijgt echter vooralsnog geen inzicht in de financiën van Trump, zo besloot het Hooggerechtshof donderdag ook en stuurde de zaak terug naar lagere rechtbanken.

Amerikaanse Democraten proberen al jarenlang toegang te krijgen tot de belastingpapieren van Trump. Hijzelf zei tijdens de presidentiële verkiezingen dat hij ze later openbaar zou maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Elke president-elect (nieuwgekozen president die nog niet geïnaugureerd is) voor hem deed dat traditiegetrouw wél.

De Democraten vermoeden dat Trump details over zijn persoonlijke vermogen en mogelijke door zijn presidentschap veroorzaakte conflicten met zakenpartners wil achterhouden.

Trump reageerde na de uitspraken op Twitter met een reeks aan berichten waarin hij zegt dat het een politieke vervolging is.