Nieuw-Zeeland en Australië maken donderdag bekend verdragen met Hongkong te heroverwegen. De beslissing volgt daags nadat China nieuwe restricties in de regio introduceerde en een groot veiligheidsbureau opende in het centrum van Hongkong.

Australië schorst het uitleveringsverdrag met Hongkong en nodigt inwoners uit om in Australië te komen wonen. Hongkongers die nu al in Australië wonen, kunnen het visum met vijf jaar verlengen en daarna een permanente verblijfsvergunning aanvragen.

Momenteel wonen zo'n tienduizend Hongkongers in het land. Meer dan duizend inwoners zouden momenteel een visum voor Australië aanvragen. Volgens de Australische premier Scott Morrison wordt hen ook een vijfjarig verblijf aangeboden.

China liet in een korte reactie weten dat Australië "moet stoppen met zich mengen in zaken van China en Hongkong".

Nieuw-Zeeland neemt handelsverdragen onder de loep

Nieuw-Zeeland is iets terughoudender. Het land meldt nog niet welke banden worden gebroken met Hongkong, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters, stelt in een statement dat het uitleveringsverdrag én enkele handelsverdragen hoogstwaarschijnlijk worden aangepast.

Beide landen veroordelen de nieuwe veiligheidswet waarmee Peking meer invloed krijgt in Hongkong. China kan door de wet harder optreden tegen politici en activisten, en hun bijvoorbeeld jarenlange celstraffen opleggen. Binnen één week volgden honderden arrestaties.

China verbiedt onofficiëel volkslied van Hongkong

Woensdag maakte China bekend een groot nationaal veiligheidsbureau te openen in het centrum van Hongkong. Het gebouw ligt op steenworpafstand van een locatie waar demonstranten het laatste jaar vaak samenkwamen.

Ook mag sinds woensdag het onofficiële volkslied Glory to Hongkong van Hongkong niet meer gezongen worden. Onder meer het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties uitte bezorgdheid over de ontwikkelingen in Hongkong en de "vage en overdreven brede" veiligheidswet.

Eerder deze week namen andere landen al stappen tegen China en Hongkong. Canada schorste het uitleveringsverdrag op en handelt niet meer in "gevoelige militaire wapens" met Hongkong, terwijl de Verenigde Staten meermaals kritiek uitten en met boetes richting de eigen banken dreigden als zij met Hongkong zaken blijven doen.

Het Verenigd Koninkrijk botste meermaals met China, nadat het land had aangegeven Hongkongers te willen verwelkomen als zij 'vluchten' voor China. De Chinese ambassadeur in het land moest tekst en uitleg komen geven over de laatste ontwikkelingen.