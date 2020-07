De Braziliaanse vereniging van journalisten (ABI) wil president Jair Bolsonaro voor de rechter slepen. De vakbond stelt in een verklaring dat hij journalisten tijdens een persconferentie moedwillig heeft blootgesteld aan het coronavirus.

Bolsonaro kondigde afgelopen dinsdag in het bijzijn van verschillende verslaggevers aan dat hij positief getest was op het coronavirus. Hij hield hierbij geen rekening met de afstandsregels. Later in het interview nam de president wel afstand, maar nam hij zijn mondkapje af, om te laten zien dat het "goed met hem ging".

"Dit land kan niet langer blijven doorgaan met het negeren van het onverantwoordelijke gedrag van de president, die overduidelijk de gezondheidsregels schendt", aldus de ABI in de verklaring. De vereniging spant daarom een zaak aan bij het Braziliaanse hooggerechtshof.

De journalisten die aanwezig waren bij de persconferentie zijn in quarantaine geplaatst. Enkelen van hen hielden voordat de president zijn mondkapje afdeed zelf ook niet voldoende afstand. De vakbond heeft de media opgeroepen om interviews met Bolsonaro op te schorten.

Bolsonaro heeft coronavirus tot nu toe niet serieus genomen

Bolsonaro heeft de ernst van het coronavirus altijd genegeerd. Zo zei hij eind maart nog dat het virus voor hem als een "griepje" zou voelen door zijn atletische conditie. Ook bleef hij zich de afgelopen maanden in menigtes mengen en schudde hij vaak de handen van aanhangers. Bovendien heeft hij meerdere keren gezegd dat hij mondkapjes en afstandsregels niet nodig vindt.

Brazilië is met meer dan 65.000 coronadoden het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. Ruim 1,6 miljoen van de 210 miljoen inwoners zijn besmet geraakt.