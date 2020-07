Minstens 180 lichamen zijn gevonden in massagraven bij het dorp Djibo in het noorden van Burkina Faso. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van Human Rights Watch (HRW). Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de slachtoffers waarschijnlijk geëxecuteerd door regeringstroepen.

De regering van het West-Afrikaanse land zegt dat het de beschuldigingen van HRW gaat onderzoeken.

De moorden zouden evenwel gepleegd kunnen zijn door jihadistische groeperingen, die gekleed waren in gestolen legeruniformen, zei minister Moumina Cheriff Sy van Defensie. "Het is voor de bevolking moeilijk om onderscheid te maken tussen gewapende terroristen en militairen of veiligheidstroepen", zei hij.

Volgens het HRW-rapport vonden de moorden in Djibo waarschijnlijk plaats tussen november en juni. De lichamen zijn gevonden in groepen en lagen begraven langs wegen, onder bruggen, in velden en braakliggende terreinen rondom het dorp.

Slachtoffers geblinddoekt en door hoofd geschoten

De doden waren volgens het rapport voornamelijk leden van de Peul, een semi-nomadische herdersgemeenschap, van wie sommigen gewapende jihadisten steunen.

Dorpelingen zeiden tegen de mensenrechtenonderzoekers dat de slachtoffers in alle gevallen mannen waren. Een andere ooggetuige vertelde dat de slachtoffers waren geblinddoekt, hun handen vastgebonden waren en zij in het hoofd werden geschoten.

Velen die met HRW spraken, waren volgens het rapport bang om zelf gedood te worden door zowel regeringstroepen als jihadisten.

Miljoenen inwoners gevlucht

Burkina Faso strijdt sinds 2017 tegen meerdere militante jihadistische groeperingen, die banden onderhouden met Al Qaida en Islamitische Staat en zich ophouden in de Sahel, een gebied dat Burkina Faso, Mali en Niger overspant.

Amnesty International meldde vorige maand in een rapport dat soldaten zich geregeld schuldig maken aan het buitenrechtelijk executeren van burgers in de Sahel onder het mom van antiterreuroperaties. De mensenrechtenorganisatie riep de regeringen van de drie genoemde landen op een einde te maken "aan de straffeloosheid omtrent de aanvallen van hun veiligheidstroepen op ongewapende burgers".

Het conflict kostte al aan honderden burgers het leven en bijna een miljoen mensen sloegen op de vlucht.