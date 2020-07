Onderzoekers hebben het stoffelijk overschot gevonden van een van de 43 Mexicaanse studenten die in 2014 zijn verdwenen. Dat hebben aanklagers dinsdag (lokale tijd) bekend gemaakt. Het is de tweede keer dat er menselijke resten in de zaak zijn geïdentificeerd.

In november vorig jaar werden er onder meer botten gevonden in de Mexicaanse staat Guerrero. In totaal werden meer dan honderd botten gevonden, maar slechts enkele waren geschikt voor DNA-onderzoek. Uit identificatie door onderzoekers van de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk blijkt nu dat een van de botten van een van de verdwenen studenten, Christian Alfonso Rodriguez Telumbre, is.

"Dit is een nieuw tijdperk", zegt de aanklager. "Meer dan vijf jaar na het incident zijn menselijke resten van een van de slachtoffers geïdentificeerd". Slechts één keer eerder, in december 2014, werd er een stoffelijk overschot in de zaak geïdentificeerd.

De 43 jongeren verdwenen in september 2014 na rellen in de stad Iguala. Vermoedelijk hebben politiemensen ze op bevel van de burgemeester ontvoerd tijdens een demonstratie. Vervolgens zouden ze zijn overgeleverd aan een drugsbende. Mogelijk was ook het Mexicaanse leger betrokken bij de verdwijning.

Duizenden mensen protesteerden tegen verdwijning

In januari 2015 werden de studenten officieel doodverklaard. De autoriteiten gingen ervan uit dat ze alle 43 zijn ''ontvoerd, gedood en verbrand". Vervolgens zouden hun lichamen in een rivier zijn gegooid. De vondst van het stoffelijk overschot spreekt dat verhaal tegen.

De zaak leidde in heel Mexico tot protesten door duizenden mensen. Ze protesteerden tegen de autoriteiten, die ze verantwoordelijk houden voor de verdwijningen. De huidige president, Andres Manuel Lopez Obrador, beloofde bij zijn aantreden om aandacht te geven aan de zaak.