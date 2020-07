Hoewel dinsdag bekend werd dat Jair Bolsonaro besmet is geraakt met het coronavrius, heeft de Braziliaanse president de ernst van de coronacrisis tot nu toe altijd weggewuifd. Ook nu nog lijkt hij allesbehalve onder de indruk van het coronavirus. Zo handelde het 65-jarige staatshoofd tot nu toe:

Nadat hij bekendmaakte dat hij besmet was geraakt met het virus, stapte de president naar achteren, deed hij zijn mondkapje af en zei hij tegen de aanwezige journalisten: "Kijk naar mijn gezicht, het gaat prima met me. Het liefst zou ik nu een wandeling gaan maken, maar dat mag niet."

Ook vertelde hij dat hij het omstreden middel hydroxychloroquine inneemt, een antimalariamiddel waarvan nog niet duidelijk is wat voor effect het op COVID-19 heeft.

Kennelijk maakt de president zich geen zorgen om zijn eigen gezondheid. Eind maart zei hij nog dat zijn geschiedenis als atleet hem zou beschermen tegen het virus en dat het zal voelen als een "griepje", mocht hij het oplopen.

President 'in de vuurlinie' blijft handen schudden

Brazilië is het op een na zwaarst door het coronavirus getroffen land ter wereld. Ruim 1,6 miljoen van de 210 miljoen Brazilianen raakten besmet en meer dan 65.000 inwoners stierven aan de gevolgen van het virus.

Desondanks bleef Bolsonaro de afgelopen maanden de menigte op zoeken en hij deinsde er niet voor terug om zijn aanhangers de hand te schudden. "Ik ben president en bevind me in de vuurlinie. Ik begeef me graag tussen de mensen. Gezien mijn bezige activiteiten had ik eigenlijk verwacht dat ik het virus al eerder op zou lopen", zei Bolsonaro dinsdag.

Van een mondkapje wilde Bolsonaro niets weten en hij vond het dan ook niet nodig dat Brazilianen deze moesten dragen. In maart begon hij zelfs een campagne tegen het "onnodig" afstand houden en de strenge coronamaatregelen in zijn land.

Bolsonaro schudt de handen van Braziliaanse militairen in Porto Alegre op 30 april. (Foto: Pro Shots)

'Het leven gaat door, de economie moet draaien'

Herhaaldelijk zei Bolsonaro dat niet te voorkomen is dat 70 procent van de bevolking ziek wordt. "Mensen gaan nu eenmaal een keer dood. Het spijt ons van alle doden, maar dit is uiteindelijk ieders lot", zei hij schouderophalend.

Volgens de president veroorzaken de maatregelen van lokale autoriteiten om de economie stil te leggen meer ellende dan als je het virus zijn gang laat gaan. Meermaals drong hij erop aan om de economie weer te laten draaien in zijn land en ruziede daarbij met alles en iedereen.

"Het leven gaat door. Brazilië moet produceren. Je moet de economie in een stroomversnelling zien te krijgen", zei hij.

Hoogste rechter fluit Bolsonaro terug

Op 9 juni werd Bolsonaro teruggefloten door het Braziliaanse hooggerechtshof. Die dwong de Braziliaanse regering weer tot het publiceren van informatie over de coronacrisis in het land, nadat het ministerie van Volksgezondheid kort daarvoor had besloten om cijfers over het totale aantal besmettingen te verwijderen.

Volgens Bolsonaro gaven deze cijfers "geen goed beeld van de situatie waarin het land zich bevindt". Het Hof was het hiermee oneens en oordeelde dat alle data per direct weer openbaar gemaakt moesten worden, omdat de regering anders niet kon worden gecontroleerd.

Facebook en Twitter verwijderden eind maart video's van de Braziliaanse leider vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over het coronavirus.

89 Aanhangers Bolsonaro willen uit lockdown tijdens coronapiek

Bolsonaro viert Amerikaanse feestdag ondanks symptomen virus

Inmiddels heeft Bolsonaro vanwege zijn besmetting een geplande binnenlandse trip voor volgende week afgezegd. Hij heeft beloofd vanuit huis te gaan werken en alleen mensen te ontvangen als hij iets moet ondertekenen.

Afgelopen weekend vertoonde Bolsonaro al symptomen van het virus. Hij werd getest en liet een scan van zijn longen maken.

Desondanks vierde hij zaterdag nog de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag met de Amerikaanse ambassadeur in Brazilië. Op sociale media deelde de president foto's waarop hij dicht bij de ambassadeur, verschillende ministers en assistenten stond. Niemand droeg een mondkapje.