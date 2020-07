Minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft dinsdag laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die Nederland stelt voor een nieuw noodsteunpakket. Vrijdag moet het parlement van Curaçao besluiten of het akkoord gaat, maar Rhuggenaath zegt dat er meer tijd nodig is om over de voorwaarden te overleggen, meldt het lokale medium Paradise FM.

Ook is de premier het niet eens met het Nederlandse plan om een instituut op te richten dat de besteding van de noodhulp moet overzien.

Rhuggenaath liet in mei al eens weten dat Nederland voorwaarden stelt waar het land "ondanks alle moeite" niet aan kan voldoen. Het land heeft economisch flink te lijden onder de coronacrisis, aangezien Curaçao sterk afhankelijk is van toerisme.

In ruil voor miljoenen euro's noodsteun moet Curaçao bezuinigingen doorvoeren. Deze houden onder meer in dat ambtenaren 12,5 procent minder gaan verdienen.

Verdere uitwerking van deze salariskortingen moeten nog langer worden overlegd, meent Rhuggenaath. Ook is de premier het niet eens met de instelling van een Nederlands instituut op Curaçao, dat de besteding van het noodsteunpakket moet bepalen. "We kunnen echt niet zomaar instemmen met een rijkswet, alleen om een zak geld te ontvangen"

'Onrust door bezuinigingen belemmert werk overheid'

Het is al twee weken onrustig op Curaçao omdat mensen boos zijn over de bezuinigingen. Bij uitgebroken rellen werden gebouwen in brand gestoken en wegen geblokkeerd. Op verzoek van de lokale regering zijn Nederlandse militairen ingezet om de rust te bewaren.

Rhuggenaath meent dat deze onrust ervoor zorgt dat de regering niet meer kan focussen op het op gang brengen van de lokale economie. Dit maakt het volgens de premier extra moeilijk om in te stemmen met de voorwaarden.

Daarom wil de regering meer overleg met Nederland voeren over de noodsteun en anders overgaan op een eigen plan om de economie weer op weg te helpen.