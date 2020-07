Zeker 21 personen zijn dinsdag om het leven gekomen nadat een bus onverwachts een waterreservoir in het zuidwesten van China inreed. Zestien anderen raakten gewond.

Het ongeval vond plaats in Anshun, een stad in de provincie Guizhou. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht.

Beelden in lokale media laten zien dat de bus aanvankelijk met gematigde snelheid over het asfalt reed. De bus reed vanaf de meest rechtse rijbaan plots naar links en doorkruiste vijf andere banen voordat het voertuig in het water belandde.

Het is momenteel niet duidelijk hoeveel personen er precies in de bus zaten. Volgens lokale media is bij het ongeval zeker één scholier om het leven gekomen. Of meer scholieren gewond zijn geraakt, is niet bekend.

In de bus zaten meerdere scholieren die onderweg waren naar de plek waar ze de gaokao, het toelatingsexamen voor de universiteit, zouden maken.