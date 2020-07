Zeker 21 personen zijn dinsdag om het leven gekomen nadat een bus, onder anderen gevuld met studenten, een waterreservoir in het zuidwesten van China inreed. Zestien mensen raakten gewond.

Het ongeval vond plaats in Anshun in de provincie Guizhou. De studenten waren onderweg naar een examen, toen de bus vanaf de meest rechtse baan naar links stuurde, vijf andere rijbanen doorkruiste en door de vangrail het water inreed.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. Beelden in lokale media laten zien dat de bus aanvankelijk met gematigde snelheid over het asfalt reed.

Het is niet duidelijk hoeveel dode of gewonde slachtoffers studenten zijn. Ook is niet duidelijk hoeveel personen er in totaal in de bus aanwezig waren.