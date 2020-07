De Verenigde Staten hebben internationale wetten overtreden door de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een drone te doden, blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. De dood van Soleimani in januari zorgde voor grote spanningen tussen Iran en de VS.

Om de aanslag legaal uit te voeren, hadden de Verenigde Staten moeten aantonen dat Amerikaanse belangen in acuut gevaar waren of dat er sprake was van een directe of doorlopende dreiging. Maar daarvoor heeft de VS niet genoeg bewijs geleverd, schrijft Agnes Callamard, speciaal VN-rapporteur buitenrechtelijke en arbitraire executies in een rapport.

De VS heeft volgens het rapport internationale regels rondom oorlogsvoering verbroken die in het VN-Handvest staan, het oprichtingsverdrag van de internationale organisatie. Volgens de VS was er sprake van zelfverdediging en moesten Amerikaanse burgers beschermd worden.

Callamard roept op tot betere regels voor het liquideren van mensen met drones. Donderdag zullen VN-lidstaten de consequenties van het rapport bespreken bij de VN-mensenrechtenraad.

'Mogelijk kantelpunt in gebruik van drones'

"Dit is een kritiek moment voor de wereld, mogelijk een kantelpunt als het gaat om gebruik van drones. De Veiligheidsraad is nergens te bekennen. En de internationale gemeenschap kijkt grotendeels stilzwijgend toe, vrijwillig of niet", zegt onafhankelijke onderzoeker Callamard.

Soleimani speelde als leider van de Iraanse Revolutionaire Garde een sleutelrol in de strategie van Iran in het Midden-Oosten. Hij coördineerde volgens Washington aanvallen op Amerikaanse strijdkrachten in de regio via lokale milities.

Iran beantwoordde zijn dood met raketaanvallen tegen Amerikaanse troepen in Irak. Het land heeft onlangs een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Amerikaanse president Donald Trump en 35 anderen voor de dood van Soleimani.