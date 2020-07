Brian Kemp, de gouverneur van de Amerikaanse staat Georgia, heeft maandag (lokale tijd) de noodtoestand uitgeroepen, meldt CNN. Afgelopen weekend raakten zeker 31 personen gewond en overleden 5 mensen als gevolg van schietpartijen in de stad Atlanta. Vooral de dood van een achtjarig meisje leidde tot veel ophef.

"Vreedzame protesten werden overgenomen door criminelen met een gevaarlijke, destructieve agenda. Nu worden onschuldige inwoners van Georgia aangevallen, neergeschoten en voor dood achtergelaten", aldus Kemp.

Door de noodtoestand is de gouverneur geautoriseerd om duizend leden van de nationale garde in te zetten, onder meer om eigendom van de staat te beschermen.

Onder de vijf doden die tijdens het Fourth of July-weekend vielen, was ook de achtjarige Secoriea Turner. Het meisje werd zaterdagavond doodgeschoten terwijl ze met haar moeder en een andere volwassene in een auto zat die door illegaal geplaatste barricades probeerde te rijden om bij een parkeerplaats te komen. Er waren zeker twee schutters bij het incident betrokken.

"Je hebt een klein kind neergeschoten en vermoord. En er was niet één schutter, het waren er minstens twee", sprak de burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, de daders zondag toe. "Dit kan je niet op een politieagent afschuiven. Je kan niet zeggen dat dit om politiehervorming gaat", aldus Bottoms.

Beloning van 10.000 dollar

De politie heeft een beloning van 10.000 dollar (bijna 9.000 euro) uitgeloofd voor nieuwe informatie die naar de schutters leidt.

Het is al meer dan een maand onrustig in Atlanta, net als in veel andere Amerikaanse steden. Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis, eind mei, demonstreren veel mensen tegen politiegeweld en racisme. Met de protesten proberen ze onder meer hervorming bij de politie af te dwingen.

Eind mei werd in Atlanta ook al de noodtoestand uitgeroepen, nadat het hoofdkwartier van tv-zender CNN belegerd werd door demonstranten. Delen van het gebouw, zoals een groot logo voor het pand, werden beklad en betogers sloegen ramen in.