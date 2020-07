De Poolse president Andrzej Duda heeft maandag een wetsvoorstel ondertekend waarmee hij homostellen wil verbieden om kinderen te adopteren, melden internationale media. Nu is het woord aan het Poolse parlement, de Sejm, dat met een tweederdemeerderheid moet instemmen om de wet door te voeren.

In het parlement heeft Duda's regeringspartij Recht- en Rechtvaardigheid (PiS) geen absolute meerderheid, waardoor het niet zeker is of het wetsvoorstel de eindstreep haalt.

De timing van het wetsvoorstel is gevoelig: Polen gaat zondag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen. Duda's uitdager, burgemeester Rafal Trzaskowski van Warschau, vertelde dit weekend ook tegen adoptierechten voor homokoppels te zijn.

In de peilingen lijkt het zondag een nek-aan-nekrace te worden. Analisten vermoeden dat Duda met het wetsvoorstel op de valreep nog de extreemrechtse kiezer aan zich wil binden.

'Wet verbetert de veiligheid en het welzijn van Poolse kinderen'

De president zei dit weekend dat door de wet "de veiligheid van kinderen verbetert en het welzijn van de kinderen op veel grotere schaal gegarandeerd wordt". Eerder deze maand opende Duda al het vuur op de lhbti-gemeenschap, die hij wegzette als een "ideologie die erger is dan al het communisme".

Het wetsvoorstel schrijft voor dat alleen heteroseksuele koppels nog kinderen mogen adopteren, en rechters de seksuele geaardheid van personen mogen controleren zodat de kinderen "in het juiste huis terechtkomen".

Duda wil ook dat er geen lezingen meer gegeven worden over de lhbti-gemeenschap op Poolse scholen. Het land werd dit jaar door de lhbti-emancipatieorganisatie ILGA-Europe als slechtste Europese land aangemerkt voor de lhbti-gemeenschap.