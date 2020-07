De omstreden oliepijpleiding Dakota Access in de Amerikaanse staat South Dakota moet uiterlijk 5 augustus zijn stilgelegd. Dat heeft een rechtbank maandag besloten. Het is een grote overwinning voor de indianenstammen die al jaren strijden tegen de pijpleiding en een flinke klap voor president Donald Trump en de olie-industrie.

De pijpleiding loopt door een meer, Oaha, op korte afstand van het reservaat Standing Rock van de Siouxstam. De stam en anderen spanden in 2016 een rechtszaak aan om de aanleg te voorkomen. Die zou de watervoorraad van Standing Rock en belangrijke culturele plekken in gevaar brengen.

Duizenden activisten brachten dat jaar maanden door op de omstreden plek waar de pijpleiding moest komen. Het kwam regelmatig tot botsingen tussen hen en de politie.

De regering-Obama bevroor de werkzaamheden door een laatste vergunning te weigeren en zegde toe de aanleg opnieuw te zullen onderzoeken, met inspraak van de Sioux. Zijn opvolger Trump veegde de bezwaren van tafel en gelastte in 2017 de aanleg voort te zetten.

De juridische procedures rond de kwestie liepen door. De rechtbank gaf het Amerikaanse leger, dat de aanleg door het meer Oaha had goedgekeurd, in 2017 opdracht de impact op het milieu opnieuw te onderzoeken, maar stond toe dat de pijpleiding in de tussentijd in bedrijf bleef.

Rechter James Boasberg heeft nu besloten dat dit onderzoek tekortschiet en de onwelgevallige meningen van deskundigen die zich zorgen maken over het risico op een olielek in het meer onterecht buiten beschouwing werden gelaten.

Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat het aanvullende onderzoek waartoe de rechter maandag het bevel gaf waarschijnlijk medio 2021 zal worden afgerond.