De Surinaamse overheid gaat de coronamaatregelen in het land vanaf maandagochtend versoepelen. Zo mogen verschillende bedrijven de deuren weer openen en mensen die contactberoepen uitoefenen weer aan de slag, meldt Waterkant.

De versoepelingen gelden echter niet voor het hele land: het oosten van Suriname wordt nog gezien als een zogenaamde hotzone. In de regio is een groei van besmettingen met het virus waargenomen op diverse locaties, signaleert vicepresident Ashwin Adhin. Vooral aan de Franse zijde is een sterke stijging van het aantal besmette gevallen gezien.

“Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven alle maatregelen ongewijzigd van kracht", aldus de vicepresident.

In andere delen van het land is het vanaf maandag 05.00 uur (lokale tijd) weer toegestaan voor religieuze groeperingen, horeca en sportscholen om weer mensen te ontvangen. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden en is het dragen van mond- en neusbescherming verplicht.

Indien mensen die contactberoepen uitoefenen de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, mogen ook zij weer aan de slag. Ook scholen gaan weer gedeeltelijk open en mogen vanaf maandag onderwijs aanbieden aan examenklassen.

Discotheken en bordelen blijven voorlopig dicht

De maximale groepsgrootte, dat gesteld was op vijf personen, blijft nog van kracht. In grotere ruimtes waarbij ventilatie aanwezig is en mensen voldoende afstand kunnen helpen, mogen echter meer personen bijeenkomen, schrijft Waterkant.

Contactsporten zijn nog niet toegestaan, en ook discotheken en bordelen mogen de deuren nog niet openen.

Sinds de uitbraak van het virus in Suriname zijn 583 besmettingen gemeld. Dertien personen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.