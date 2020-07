Bij een Black Lives Matter-protest in de Amerikaanse stad Seattle is zaterdagavond lokale tijd een auto op een groep demonstranten ingereden. Daarbij is een vrouw overleden.

Een andere vrouw raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, een 27-jarige man, is door de politie in hechtenis genomen.

De politie onderzoekt nog of de man opzettelijk op de groep demonstranten is ingereden. De man zou niet onder invloed zijn geweest van alcohol of drugs.

Op videobeelden is te zien dat de bestuurder moest uitwijken voor een busje dat op de weg geparkeerd stond, waardoor hij in de richting van de demonstratie reed.

In Seattle wordt sinds eind mei veel gedemonstreerd vanwege de dood van George Floyd, een zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam.