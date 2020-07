Hevige regenval op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu heeft zaterdag aan minstens zestien mensen het leven gekost, maakte de publieke omroep NHK zondag bekend. De Japanse weerdiensten voorspellen voor zondag nog meer zware regenval, waarbij wordt gevreesd voor overstromingen en landverschuivingen.

Het dodental loopt vermoedelijk snel op. Naast de zestien bevestigde doden zijn zeventien mensen aangetroffen die geen teken van leven meer vertonen, maar die nog niet officieel zijn doodverklaard.

Nog eens dertien mensen worden vermist na de zware buien, die zaterdag vooral de regio rondom de steden Kumamoto en Kagoshima troffen. Meer dan 200.000 mensen werden in aanloop van de zware regenval geëvacueerd.

De meteorologische dienst van het land roept de inwoners van het eiland op waakzaam te blijven. Door de hevige regen- en onweersbuien die zondag over het eiland trekken, is er een grote kans dat grond - die al verzwakt was door de buien van zaterdag - loskomt. Dat kan leiden tot aardverschuivingen.