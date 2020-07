Colombiaanse strijdkrachten hebben een kopstuk van guerillabeweging ELN gedood tijdens een militaire operatie. Jhon Fredy Cortés Buritica, ook wel bekend onder de aliassen Dumar of Culebrito, werd ook wel gezien als rechterhand van Pablito, de militaire leider van ELN.

President Iván Duque van Colombia maakte de dood van Cortés Buriticá zaterdag onder meer bekend via Twitter.

Volgens Duque is Cortés Buriticá medeverantwoordelijk voor de planning en uitvoering van een zware bomaanslag op een politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Bij de aanslag kwamen begin vorig jaar 21 mensen om het leven en raakten bijna zeventig mensen gewond.

Hoewel Duque nog geen details heeft gegeven van de militaire operatie waarbij het kopstuk om het leven kwam, noemde hij het een "krachtige operatie tegen de maffia, het terrorisme en de misdaad".

ELN is de nog enige actieve guerrillagroepering in Colombia, sinds eind 2016 vrede werd gesloten met de veel grotere FARC. De groepering zegt op te komen voor de arme boeren ten opzichte van de rijkere burgerij in het land, maar schuwt daarbij geen geweld.