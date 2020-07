Het dodental van de onrusten na de moord op de Ethiopische zanger Haacaaluu Hundeessaa is gestegen naar 166. De dood van de zanger zorgde de afgelopen dagen voor politieke frustraties onder de Ethiopiërs, waardoor massale onrusten ontstonden in de regio Oromiya.

Volgens de woordvoerder van de politie zijn bij de rellen in totaal 145 burgers en elf leden van veiligheidstroepen om het leven gekomen in de regio Oromiya, aldus The Guardian.

In hoofdstad Addis Abeba kwamen minstens tien mensen om het leven. Bij de onrusten werden meer dan duizend aanhoudingen verricht door de politie.

Volgens de politiewoordvoerder zijn de gewelddadige protesten inmiddels gestopt.

Hundeessa werd maandagnacht doodgeschoten in een volgens de politie gerichte aanval. Zijn muziek was erg belangrijk voor Ethiopiërs: nummers van de zanger fungeerden als strijdliederen tijdens de grote demonstraties in het land, die in 2018 leidden tot het aftreden van premier Hailemariam Desalegn.

De zanger werd afgelopen donderdag begraven.