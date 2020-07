In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een automobilist in Seattle ingereden op een groep Black Lives Matter-demonstranten, schrijven meerdere internationale media. Een vrouw ligt in zeer kritieke situatie in het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De groep liep op een stuk snelweg dat was afgesloten omdat er protesten plaatsvonden. De auto had de afsluiting omzeild en reed op hen in.

Het is niet duidelijk hoeveel personen gewond zijn geraakt. Voor zover bekend gaat het om zeker twee personen, inclusief de zwaargewonde vrouw, maar de auto zou ook andere voetgangers hebben geraakt. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De automobilist kon uiteindelijk gestopt en gearresteerd worden, meldt een politiewoordvoerder.

Begin juni reed een automobilist ook in op demonstranten in Seattle

In Seattle gaan al ruim een maand actievoerders de straat op om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld, naar aanleiding van de dood van George Floyd.

Begin juni reed ook een automobilist in op een groep demonstranten. Daarbij zouden ook kogels zijn afgevuurd op de betogers. Toen raakte één persoon gewond.