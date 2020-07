De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan de vooravond van de viering van 4 juli, onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten, uitgehaald naar "extreemlinkse fascisten" die volgens hem de historie van het land willen wissen, zo schrijven meerdere internationale media.

Trump hield zijn toespraak bij Mount Rushmore, de historische bergwand in South Dakota waarin portretten van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehakt. Volgens de president moeten dergelijke monumenten en andere standbeelden beschermd worden tegen "een meedogenloze campagne die herinneringen, voorvaders en helden onteert".

In de laatste weken werden talloze omstreden standbeelden in de VS neergehaald door Black Lives Matter-demonstranten. De activisten zijn van mening dat de personen die zijn afgebeeld geen voetstuk verdienen. Volgens Trump is er in de Verenigde Staten geen plaats voor de "campagne" en tast die de vrijheid van andere Amerikanen aan.

Trump onthulde een plan om een nationale tuin met Amerikaanse helden te ontwikkelen. Het park moet gevuld worden met standbeelden van Amerika's grootste helden, aldus de president. Volgens hem verdienen onder anderen Benjamin Franklin, Frederick Douglass en Martin Luther King jr. een plek.

Deskundigen vrezen voor verspreiding coronavirus op Independence Day

Het was voor het eerst sinds 1991 dat een Amerikaanse president de start van de viering van Independence Day bij Mount Rushmore bijwoonde. Naar verluidt waren er ruim zevenduizend mensen aanwezig, die volgens aanwezige media nauwelijks afstand tot elkaar hielden en geen mondkapjes droegen.

Gezondheidsdeskundigen vrezen dat Independence Day de stijging van het aantal besmettingen in de VS nog verder verergert. Amerikanen kijken elk jaar halsreikend uit naar de herdenking van de dag waarop in 1776 twaalf koloniën zich onafhankelijk verklaarden van moederland Groot-Brittannië.