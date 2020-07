De Canadese commissaris voor Ethiek Mario Dion is vrijdag een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengeling door premier Justin Trudeau, schrijft het Canadese nieuwsmedium CBC News. De regering van het land kende eind juni het beheer van een overheidsprogramma toe aan WE Charity, een liefdadigheidsorganisatie dat nauwe banden heeft met de familie van de premier.

Het overheidsprogramma, ter waarde van 900 miljoen Canadese dollar (omgerekend ongeveer 591 miljoen euro), verstrekt beurzen aan studenten die vrijwilligerswerk doen.

De aanbesteding veroorzaakte ophef in het land. De familie Trudeau is namelijk niet onbekend met de organisatie: volgens CBC News zijn Trudeau en zijn moeder meerdere keren verschenen op evenementen van WE Charity en werkt Trudeau's vrouw Sophie mee aan een podcast voor de liefdadigheidsorganisatie.

Trudeau zegt dat de keuze op WE Charity is gevallen omdat alleen deze organisatie een netwerk heeft dat groot genoeg is om op een dergelijk grote schaal het overheidsprogramma uit te voeren.

Of de nauwe banden een rol hebben gespeeld bij de aanbesteding, waarmee de keuze van de premier bevoordeeld zou zijn, zegt Dion te gaan onderzoeken. WE Charity kondigde eerder vrijdag aan om zich, na alle commotie, terug te trekken uit de samenwerking.