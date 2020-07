Bij een reeks zware explosies in een vuurwerkfabriek in de noordwestelijke Turkse provincie Sakarya zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen en 73 mensen gewond geraakt.

De eerste explosie vond plaats rond 10.15 uur en was tot 50 kilometer ver te horen. Het zou gaan om een bedrijfsongeluk, maar wat er precies is gebeurd is nog onbekend.

Op het moment van de explosie waren 150 tot 200 mensen in het gebouw aanwezig, meldt de Turkse staatsomroep Anadolu. Op beelden van het ongeval is veel rook te zien.

85 ambulances en twee helikopters zijn uitgerukt naar de locatie. De ministers Gezondheid, Arbeid en Binnenlandse Zaken zijn ook onderweg naar de fabriek.