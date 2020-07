De directeur van Amnesty International (AI) in Turkije, Taner Kiliç , is vrijdag door de Turkse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. Dat meldt Amnesty International. Hij is schuldig bevonden aan terrorisme.

Ook drie andere mensenrechtenactivisten zijn door de Turkse rechtbank veroordeeld. Zeven anderen werden vrijgesproken.

Kiliç werd in juni 2017 in de West-Turkse stad Izmir vastgezet. In augustus 2018 gelastte een rechter zijn vrijlating, maar nu is hij toch veroordeeld. Hij wordt ervan verdacht banden te hebben met Fethullah Gülen. Kiliç, en 22 andere advocaten die in juni 2017 werden opgepakt, zouden een messenger-app gebruikt hebben die populair is bij aanhangers van Gülen.

De regering en rechterlijke macht onder aanvoering van president Recep Tayyip Erdogan openden in 2016 een heksenjacht op de beweging die Erdogan verantwoordelijk houdt voor de mislukte staatsgreep in juli van dat jaar. De filosofisch ingestelde, sekteachtige beweging van Gülen is in Turkije als een terroristische beweging bestempeld.

Duizenden mensen zijn sinds de mislukte couppoging ontslagen of opgepakt, omdat ze mogelijk iets met de beweging van de in de Verenigde Staten wonende Gülen te maken zouden hebben gehad.

Volgens Amnesty International zou er geen bewijs zijn voor betrokkenheid van Kiliç bij de Gülenbeweging.