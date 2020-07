De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdagochtend het ontslag van zijn premier Édouard Philippe geaccepteerd. Vermoedelijk wil Macron zijn kabinet herschikken door de gevoelige nederlagen die hij leed bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week.

Macron heeft Jean Castex aangesteld als vervanger van Philippe. Castex is de burgemeester van het stadje Prades. Hij coördineert de Franse exitstrategie in de coronacrisis.

Macrons partij La République En Marche (LREM) verloor onder meer in de grote steden Lyon, Parijs en Bordeaux. De premier won daarentegen overtuigend in havenstad Le Havre.

Philippe zag zijn populariteit de laatste maanden toenemen, mede door de grote hoeveelheid momenten waarop hij noodgedwongen moest optreden tijdens de coronacrisis. Macron werd daarentegen steeds minder populair.

Macron wil groene en linkse achterban aanspreken

Franse media speculeren al enkele weken over ministers die Macron wil vervangen, om zijn regering meer naar links te schuiven. Macron wil vermoedelijk het restant van zijn termijn gebruiken om de meer groene en linkse achterban aan te spreken.

Een eerste toezegging deed hij vorige week, met de belofte om de komende twee jaar zeker 15 miljard euro in te zetten tegen klimaatverandering.

Philippe was sinds 2017 de rechterhand van Macron. Het is niet duidelijk of hij volledig uit de regering verdwijnt en zich voltijds gaat richten op zijn verworven burgemeesterspositie in Le Havre.