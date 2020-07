Het dodental door een donderdag ontstane aardverschuiving in een jademijn in Myanmar is opgelopen tot 162. Dat melden de lokale autoriteiten, schrijft BBC News. Ook zijn er zeker 54 gewonden naar ziekenhuizen vervoerd.

Er zijn nog steeds mensen vermist. Hoeveel mensen er nog precies vermist worden is onduidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De doden zijn voornamelijk mijnwerkers.

De oorzaak van de aardverschuiving was volgens de brandweer de aanhoudende regenval (moesson) in combinatie met de winning van jade. Als gevolg van de aardverschuiving ontstonden modderstromen.

Tijdens het regenseizoen is het erg gevaarlijk om in de mijnen te werken vanwege de kans op aardverschuivingen. Vorig jaar werd er een wet ingevoerd die voor betere toezicht zou moeten zorgen, maar volgens critici van de overheid gebeurt er nog te weinig.

'Mijnwerkers negeerden waarschuwing'

Volgens de politie waren mijnwerkers woensdag gewaarschuwd om donderdag niet de mijnen in te gaan. Veel mijnwerkers zouden deze waarschuwing echter genegeerd hebben. Sommige anderen volgden het advies wel op. Mogelijk zou het dodental volgens de politie anders nog een stuk hoger hebben gelegen.

Het incident vond plaats in de buurt van de stad Hpakant in het noorden van Myanmar, een gebied dat rijk is aan jade en waar in het verleden vaker dodelijke aardverschuivingen hebben plaatsgevonden. De aardverschuiving van donderdag was de grootste in meer dan vijf jaar tijd.

Vorig jaar kwamen bij twee aardverschuivingen in april en juli in totaal circa zeventig mijnwerkers om. In 2015 ging het om meer dan honderd doden.