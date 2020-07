Ghislaine Maxwell is donderdag aangehouden door de Amerikaanse opsporingsdienst FBI. Ze wordt ervan verdacht een handlanger te zijn geweest van Jeffrey Epstein, de multimiljonair die tot zijn overlijden vervolgd werd voor het misbruiken van tientallen meisjes.

Epstein pleegde bijna een jaar geleden zelfmoord in de gevangenis, nadat hij was aangehouden op verdenking van zedendelicten. Vervolging van de multimiljonair was daardoor niet meer mogelijk, maar het onderzoek naar het misbruik is wel voortgezet.

Bronnen binnen de FBI meldden eind december aan persbureau Reuters dat er een onderzoek was gestart naar vermeende handlangers van Epstein, onder wie Maxwell. De Britse socialite was een paar jaar de vriendin van Epstein en zij bleven na hun breuk met elkaar in contact.

In eerder vrijgeven rechtbankdocumenten werd de 58-jarige Maxwell beschreven als hulpje van Epstein bij zijn seksueel misbruik. Ze zou geholpen hebben om meisjes te regelen voor Epstein. Maxwell heeft deze beschuldigingen altijd ontkend.

Maxwell wordt alsnog vervolgd

Maxwell wordt nu echter vervolgd voor het verleiden van minderjarigen zodat die naar een plek zouden gaan waar ze zouden deelnemen aan seksuele activiteiten. Ook zou Maxwell geholpen hebben bij het vervoeren van deze minderjarigen.

Maxwell wordt ook vervolgd omdat ze een rol zou hebben gespeeld bij de seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen door Epstein. De vrouw zou volgens de rechtbankdocumenten ook nog eens hebben gelogen in de misbruikzaken.

De socialite trok zich in 2016 terug uit de spotlights en liet nog minder van zich horen nadat Epstein was aangeklaagd. Het was zelfs niet duidelijk waar ze was. Ze was donderdag op het moment van haar arrestatie in de Amerikaanse staat New Hampshire.

