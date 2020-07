De olifantensterfte in Botswana is in een maand tijd sterk toegenomen. Medio mei waren er 36 dode dieren gevonden, ruim een maand later gaat het om meer dan 350 sterfgevallen, schrijft The Guardian. Autoriteiten gissen nog altijd naar de doodsoorzaak.

Mogelijk zijn er nog meer olifanten gestorven in de afgelopen periode. Natuurbeschermers vrezen dat niet alle dode dieren op tijd gespot kunnen worden in het uitgestrekte natuurlandschap.

Zowel oude als jongere olifanten overleden de laatste tijd door nog onbekende oorzaak. Directeur Niall McCann van de Britse natuurbeschermingsorganisatie National Park Rescue spreekt van een "ongekende olifantensterfte".

Ook bekritiseert McCann de regering van Botswana vanwege het "gebrek aan actie". Volgens hem is er nog geen laboratorium dat onderzoek doet naar de doodsoorzaak, terwijl er rekening wordt gehouden met een nieuwe ziekteverwekker. Lokale autoriteiten zeggen echter dat er monsters naar een lab zijn gestuurd en dat uitslagen binnen enkele weken verwacht worden.

Vergiftiging door jagers lijkt uitgesloten

Doordat veel olifanten nabij de rivier Okavango of een andere drinklocatie gevonden werden, sluiten parkbeheerders niet uit dat de dieren zijn vergiftigd door stropers. Die doodsoorzaak lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat dieren die van de kadavers eten geen ziekteverschijnselen tonen.

Daarnaast hadden veel olifanten hun slagtanden nog, waar stropers de beesten veelal om doden.

Aanvankelijk dacht het Botswaanse ministerie van Milieu dat de olifanten bezweken aan miltvuur. De dieren kunnen de miltvuurbacterie binnenkrijgen als zij tijdens het grazen aarde doorslikken, wat de laatste maanden veel gebeurde door de aanhoudende droogte.

Eind vorig jaar stierven daardoor al meer dan honderd olifanten in het noorden van het land, maar volgens The Guardian is dit keer uitgesloten dat het om miltvuur gaat.

Geen sprake van grootschalige olifantensterfte in buurlanden

Lokale bewoners hebben volgens de Britse krant wel opgemerkt dat diverse olifanten in cirkels zouden hebben gelopen voordat ze stierven. "Dat wijst op een beperking binnen het zenuwstelsel", aldus McCann.

Voor zover bekend is in de buurlanden van Botswana geen 'buitengewone' olifantensterfte waargenomen. In het land leeft een derde van alle olifanten in Afrika. Sinds medio vorig jaar kan er weer op de ruim 130.000 dieren gejaagd worden.