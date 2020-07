Ronnie Brunswijk, de nieuwe voorzitter van het Surinaamse parlement, is volgens Surinaamse media in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus. Ook andere coalitiepartners zouden besmet zijn geraakt met het virus.

Het nieuws is nog niet bevestigd door officiële bronnen.

Afgelopen maandag werd Brunswijk nog beëdigd als voorzitter van het nieuwe Surinaamse parlement. Volgens lokale media zou hij zijn opgenomen op de intensive care.

Ook andere coalitiepartners zouden besmet zijn geraakt, onder wie NPS-voorzitter Gregory Rusland en ondervoorzitter Jerrel Pawirodedjo. Chan Santoki, die waarschijnlijk de opvolger van president Desi Bouterse wordt, is negatief getest op het coronavirus.

Naast Brunswijk werden maandag ook veel andere politici beëdigd in De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen in witte pakken het parlement uitgebreid ontsmetten.