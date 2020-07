Zeker vijftig mensen, voornamelijk mijnwerkers, zijn donderdag om het leven gekomen door een aardverschuiving in een jademijn in Myanmar, melden de Myanmarese autoriteiten.

Tientallen anderen zijn nog vermist. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden.

De oorzaak van de aardverschuiving is volgens de brandweer de aanhoudende regenval (moesson). Tijdens dit regenseizoen is het erg gevaarlijk om in de slecht reguleerde mijnen te werken vanwege de kans op aardverschuivingen.

Het incident vond plaats in de buurt van de stad Hpakant in het noorden van Myanmar, een gebied dat rijk is aan jade en waar in het verleden vaker dodelijke aardverschuivingen hebben plaatsgevonden.

Zo kwamen vorig jaar bij twee aardverschuivingen in april en juli in totaal circa zeventig mijnwerkers om. In 2015 ging het zelfs om meer dan honderd doden.