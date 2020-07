Gewapende mannen hebben woensdag het vuur geopend in een afkickkliniek in de Mexicaanse stad Irapuato. Bij de schietpartij zijn zeker 24 mannen om het leven gekomen en raakten nog eens 6 anderen gewond, melden lokale media.

De aanvallers vielen de afkickkliniek even na 18.00 uur (lokale tijd) binnen. In het gebouw waren 35 mensen aanwezig, van wie er 4 wisten te ontsnappen.

De procureur-generaal van de deelstaat Guanajuato, waar de stad in Irapuato gelegen is, heeft een speciaal team opgesteld dat de "laffe criminele daad" moet onderzoeken. Gouverneur Diego Sinhue Rodríguez Vallejo riep naar aanleiding van de schietpartij op tot samenwerking van de landelijke en de regionale overheden, zodat het drugsgeweld in het land aangepakt kan worden.

Het is de tweede schietpartij in Irapuato binnen een maand. Op 6 juni overleden tien mensen bij een aanval op eveneens een afkickkliniek. Het is nog onduidelijk of de schietpartij van woensdag in dezelfde afkickkliniek heeft plaatsgevonden.

Regio gaat gebukt onder drugsgeweld

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Mexico is het aantal moorden in het land toegenomen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 11.535 moorden gepleegd, ruim 300 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op 7 juni werden maar liefst 117 moorden gepleegd, de bloedigste dag in Mexico tot dusver.

Vooral Guanajuato heeft zwaar te lijden onder het drugsgeweld in het land. In het gebied liggen de drugsgangs Santa Rosa de Lima en het machtige Jaliscokartel geregeld met elkaar in de clinch, waarbij extreem geweld niet wordt geschuwd.