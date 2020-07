Gewapende mannen hebben woensdag het vuur geopend in een afkickkliniek in de Mexicaanse stad Irapuato. Bij de schietpartij zijn zeker vierentwintig mannen om het leven gekomen en raakten nog eens zes anderen gewond, melden lokale media.

Het is de tweede schietpartij in de stad binnen een maand. Op 6 juni overleden tien mensen bij een aanval op eveneens een afkickkliniek. Onduidelijk is nog of de schietpartij van woensdag in dezelfde afkickkliniek heeft plaatsgevonden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Mexico, is het aantal moorden in het land toegenomen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 11.535 moorden gepleegd, ruim 300 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op 7 juni werden maar liefst 117 moorden gepleegd, de bloedigste dag in Mexico tot dusver.