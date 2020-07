Het parlement van Montenegro heeft woensdag gestemd voor de legalisatie van het geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht. Montenegro is het eerste Europese land buiten West-Europa en de Europese Unie waar homo- en lesbische stellen op papier een koppel mogen vormen.

42 van de 81 parlementariërs stemden voor het wetsvoorstel dat een jaar geleden nog in het parlement sneuvelde. De tegenstanders onthielden zich woensdag van de stemming.

Met de nieuwe wet krijgen homo- en lesbische stellen bij een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten als heteroseksuele koppels, met uitzondering van de mogelijkheid om een kind te adopteren. De wet treedt binnen een jaar in werking.

Hoewel lhbti-stellen met het geregistreerd partnerschap niet exact dezelfde rechten krijgen, reageert LGBT Forum Progress verheugd op het nieuws. De Montenegrijnse belangenorganisatie spreekt van een "historische stap vooruit in de strijd voor gelijke rechten voor lhbti'ers in Montenegro".

Premier Dusko Markovic en president Milo Dukanovic zeggen eveneens erg blij te zijn met de nieuwe wet. Volgens hen bevestigt dit dat de "Europese waarden" in Montenegro aanwezig zijn. Het Balkanland wil graag lid worden van de Europese Unie en is daar al jaren over in onderhandeling.

De regering kondigde eerder een actieplan aan voor 2019 tot en met 2023 om de positie van lhbti'ers in het land te verbeteren. Daarin wordt onder meer voorgesteld dat agenten en zorgmedewerkers antidiscriminatietrainingen gaan volgen. Het plan leidde tot kritiek vanuit de conservatieve samenleving.