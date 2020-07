De Russische bevolking stemt vóór de ingrijpende hervormingen die ervoor zorgen dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Dit blijkt donderdag nadat bijna alle stemmen van het landelijk referendum zijn geteld.

De Russen kregen vanwege de pandemie zeven dagen tijd om hun stem te laten horen. De stembussen gingen woensdag dicht. De kiescommissie meldt dat, na het tellen van 98 procent van de stemmen, 78 procent van de kiezers voor de omvangrijke grondwetswijzigingen heeft gestemd. De landelijke opkomst tijdens het referendum is 65 procent.

De uitslag van het referendum betekent onder meer dat de 67-jarige Poetin nog vier ambtstermijnen als president in aanmerking komt voor nog eens twee termijnen. In Rusland wordt een president voor een periode van zes jaar gekozen.

Poetin begon twee jaar geleden als zijn vierde termijn als president. Tussen zijn tweede en derde termijn was hij premier, omdat Poetin zich vanwege de wet na twee opeenvolgende termijnen niet opnieuw verkiesbaar mocht stellen.

Daarnaast staat in het pakket grondwetswijzigingen dat pensioenen worden beschermd en dat het huwelijk alleen een verbintenis is tussen man en vrouw.

Oppositie zegt uitslag niet te erkennen

Het vooruitzicht dat Poetin door het referendum zijn regeertermijn verder kan verlengen, zorgt ervoor dat critici het referendum als een grondwettelijke coup zien. De critici zetten daarnaast hun vraagtekens bij het verloop van de stembusgang. Zo werd in aanloop naar het referendum de Russische bevolking aangespoord te stemmen, onder meer door grote prijzen als een woning te verloten.

Oppositieleider Alexei Navalny, die zijn volgers al eerder opriep tot een boycot van het referendum, zegt de uitslag niet te erkennen. Volgens Navalny is de stembusgang ongeldig en illegaal, en opgezet door Poetin met de intentie om "levenslang aan de macht te blijven". De leider zegt nu nog niet te protesteren tegen de uitslag om de coronacrisis, maar dit "in grote getale" in het najaar te doen.

De hervormingen zijn al goedgekeurd door het parlement en het Constitutionele Hof van Rusland.