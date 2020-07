Bij een explosie in een medische kliniek in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn dinsdag zeker dertien mensen omgekomen, melden staatsmedia. Zes anderen raakten gewond.

De explosie werd veroorzaakt door een gaslek, zeggen de lokale autoriteiten. De brand die vervolgens ontstond kon worden geblust.

In de kliniek waren ten tijde van de explosie 25 mensen aan het werk.

Op beelden die door onder andere persbureau Fars zijn gedeeld via sociale media, zijn meer explosies te zien. Hier zijn geen details over bekendgemaakt. Ook is de video niet onafhankelijk geverifieerd, schrijft het internationale persbureau Reuters.